Alphabet (Google) : 161 milliards de dollars de revenus en 2019, 15,149 milliards pour YouTube

Le géant de la recherche continue d’afficher un chiffre d’affaires avec croissance à deux chiffres : +17 % sur le dernier trimestre, +18 % sur l’année. Les revenus sur l’année sont de 34,343 milliards de dollars, en hausse de 12 %. De 98 771 employés fin 2018, le personnel de la société est désormais composé de 118 899 personnes.

Pour la première fois, Alphabet détaille les revenus de la publicité sur YouTube : 15,149 milliards de dollars sur 2019, contre 11,155 milliards en 2018 et 8,150 milliards en 2017. C’est quasiment deux fois plus que Google Cloud dont le chiffre d’affaires est de respectivement 8,918 milliards (2019), 5,838 milliards (2018) et 4,056 milliards (2017).

Mais c'est en-dessous des estimations qui tablaient sur 25 milliards de dollars. Malgré l’apparente bonne santé de Google, les analystes y voient une croissance trimestrielle en dessous de 20 % pour la troisième fois cette année, une hausse moins élevée que celle de Microsoft sur le Cloud et des revenus YouTube moins importants que prévu.

Résultat des courses : le cours de l’action baisse de 4 % dans la séance d’après clôture.