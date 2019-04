Alphabet : malgré les amendes, tout va bien

Framasoft a annoncé hier une importante mise à jour de ses Framapads, des blocs-notes collaboratifs s’adressant en premier lieu aux utilisateurs habituels de Google Doc.

Conscient que l’un des plus importants facteurs de rejet était l’apparence du service, un passage a été réalisé vers Etherpad 1.7.5. Outre les améliorations techniques sur code, décrit comme plus robuste, on note des changements sur les CSS, particulièrement visibles.

Le style global est beaucoup plus plat et aéré. La feuille de rédaction est maintenant détachée et centrale, portée par une ombre légère. Le texte est nettement moins compact et les fonctions sont plus lisibles. Les captures dans l'annonce officielle sont très parlantes.

Ce remaniement visuel est dû au travail conjoint de Sébastian Castro et mrflos, tous deux membres du Mouvement Colibris, que Framasoft accompagne pour « dégoogliser » ses membres. Ils n’ont pas souhaité utiliser uniquement Framapads et en ont profité pour proposer une variante.

Sur proposition d’un membre de Framasoft (Luc), les modifications ont été proposées pour inclusion dans le code principal d’Etherpad. Quelques mois de discussions ont abouti à ce changement de look par défaut.