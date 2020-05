Alors que Wunderlist ferme, son créateur annonce le lancement de… Superlist

Racheté par Microsoft en 2015, il n'existe plus qu'à travers l’importation de listes vers son service To Do. C’est donc tout naturellement la date choisie par Christian Reber (fondateur de Wunderlist) pour lancer un service baptisé Superlist.

Pour le moment, on apprend simplement qu’il s’agit d’un service de « productivité suralimentée pour les équipes du futur ». Un site dédié a été mis en ligne, ainsi qu’un compte Twitter.

Pour rappel, Reber avait tenté l’année dernière de racheter son ancienne application à Microsoft (qui pouvait garder l’équipe). Il expliquait ne pas regretter la vente, mais voulait que Wunderlist ne disparaisse pas.

Superlist devrait donc s'adresser aux aficionados de l'ancien service.