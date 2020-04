AlloCOVID : un numéro pour « informer et assurer un suivi en temps réel grâce à l’IA »

Cette annonce est le fruit d’un travail conjoint entre notamment l’Inserm, l’Université de Paris, France Rein, Allo-Media et e.Voyageurs SNCF.

Les initiateurs du projet expliquent que cette « solution de bot vocal a été mise à disposition du SAMU 78 et testée pendant 7 jours, au cours du mois d’avril. Cette expérimentation a permis de valider la fiabilité et l’efficacité du projet ». Elle est désormais ouverte à toutes les « personnes de plus de 15 ans souhaitant vérifier si leur profil ou état de santé nécessite une attention particulière ».

Le communiqué affirme qu’elles seront prises en charge par un « agent virtuel « intelligent », capable de synthétiser les informations médicales transmises et de les orienter sur leur susceptibilité d’être atteintes ou non par le Covid-19 ».

Ce n’est pas tout : « L’assistant numérique est également capable de détecter les signes de gravité de la maladie, ainsi que les patients vulnérables nécessitant une attention particulière. Au total, 1 000 agents vocaux virtuels intelligents au service des citoyens sont accessibles 7J7, 24/24 ».

Ce service ne fait pas l’unanimité. C’est notamment le cas du docteur Jérôme Marty (président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre) : « Au moment ou l’on danse sur un volcan, laisser l’IA diriger les patients #Covid_19 à partir d’un modèle non éprouvé. La médecine de ville est un modèle éprouvé.JDCJDR. Si la « start up nation » ne veux plus de médecine de ville qu’elle le dise ».

Le communiqué précise que « l’ensemble des données sera communiqué quotidiennement à Santé publique France ».

Contacter AlloCOVID au 0 806 800 540 (prix d’un appel normal)