Allemagne : un jeune de 20 ans arrêté pour la publication des données personnelles d'un millier de personnalités

Au mois de décembre, un compte Twitter diffusait des informations personnelles sur des personnalités allemandes : hommes et femmes politiques, artistes, journalistes, etc.

L'auteur présumé a été arrêté outre-Rhin. Son nom n'est pas dévoilé par les autorités, qui précisent simplement qu'il a 20 ans, est encore scolarisé et vit chez ses parents. Selon les autorités et l'AFP, il aurait « agi en réaction à des propos de responsables politiques et de personnalités qui l'ont agacé ».

Nos confrères ajoutent que « le jeune homme, qui dit avoir agi seul, est passé aux aveux, après quoi il a été remis en liberté ». Autodidacte, il aurait trouvé les données personnelles sur les médias sociaux et le cloud.