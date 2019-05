Alibaba songerait à une seconde cotation en bourse pour lever 20 milliards de dollars

Les relations entre les Américains et le fabricant chinois sont tendues et c'est peu de le dire. Si Huawei fait le dos rond sur son placement sur liste noire par Trump, il est plus vindicatif contre FedEx.

Huawei affirme à Reuters que deux colis envoyés du Japon vers la Chine se sont retrouvés… aux États-Unis, à Memphis (Tennessee). Une situation similaire aurait eu lieu sur deux autres colis envoyés du Vietnam vers une autre destination en Asie.

Huawei affirme que les paquets ne contenaient que des documents, aucune « technologie ». Le chinois affirme que ces incidents « sapent » sa confiance en FedEx et qu'il va revoir ses besoins logistiques.

Un porte-parole de FedEx indique que les colis ont été « mal acheminés par erreur » et qu'il ne s'agit pas d'une demande d'une tierce partie. « Il s'agit d'un problème isolé, limité à un très petit nombre de colis », ajoute-t-il.

Huawei affirme enfin avoir déposé une plainte auprès de l'autorité postale chinoise.