Alexa a enregistré et envoyé une conversation à un contact… sans que personne ne lui demande

Cet incident vient s'ajouter aux nombreux autres des assistants numériques (toutes marques confondues). Un couple de Portland explique à Kiro7 que son enceinte Echo a enregistré une conversation, puis l'a envoyée à un de leur contact, sans qu'il n'ait jamais demandé cette opération. Amazon confirme et explique qu'il s'agit d'un « événement extrêmement rare ».

À Ars Technica, le revendeur donne une explication… qui n'a rien de bien rassurant. L'enceinte Echo s'est mise à écouter (et donc enregistrer) la conversation car elle a repéré un mot « ressemblant à Alexa » dans le bruit de fond.

Ensuite, l'enceinte pensait avoir entendu « envoyer le message » alors que le couple discutait. Elle a demandé « À qui ? » et, dans la suite de la conversation, elle pense avoir reconnu le nom d'un contact dans la liste du couple. L'enceinte a alors demandé à haute voix, « [nom du contact], non ? ». Vous devinez la suite ? Alexa a de nouveau interprété la conversation du couple comme une validation et a donc envoyé le message.

« Aussi improbable que soit cette suite d'événement, nous évaluons les options pour rendre cette histoire encore moins probable. » Cet événement rappelle une nouvelle fois les risques d'avoir un produit qui écoute en permanence ce qui se passe autour de lui.