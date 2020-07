Alexa, Google Assistant et Siri : de trop nombreux mots pour les déclencher, la vie privée en pâtit

Une équipe conjointe de chercheurs de l’université de la Ruhr et de l’Institut Max Plank pour la Sécurité et la Vie privée (tous deux situés à Bochum, Allemagne) a publié mardi une partie des résultats de ses recherches portant sur les assistants vocaux. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Ils ont travaillé sur les versions anglaises et trouvé plus d’un millier de combinaisons de mots déclenchants la détection vocale. Exemples :

Alexa : « unacceptable », « election, » et « a letter »

Google Home : « OK, cool » et « Okay, who is reading »

Siri : « a city » et « hey jerry »

Cortana : « Montana »

Les chercheurs ont également publié des vidéos où l’on peut observer des illustrations concrètes du problème. Dans l’une, on peut voir par exemple une personne de Game of Thrones prononcer « a letter » et déclencher Alexa, dans l’autre un personnage de Modern Family dire « hey Jerry » et déclencher Siri.

Les chercheurs pointent des algorithmes conçus spécifiquement pour être tolérants, s’activant sur des séquences de sons qui pourraient être interprétées comme des commandes vocales. Des algorithmes permissifs pour que les produits soient simples à utiliser.

Ce qui est gagné en facilité est toutefois perdu en vie privée, puisque chaque activation d’assistant vocal envoie des extraits de ce qui est capté aux serveurs des sociétés concernées. Et de rappeler qu’à chaque fois, des employés peuvent être amenés à écouter ces extraits.

L’étude complète n’a pas encore été publiée. Elle contiendra des résultats sur d’autres assistants, notamment ceux de Deutsche Telekom et de trois Chinois, Xiaomi, Baidu et Tencent.

Interrogée à ce sujet par Ars Technica, Amazon a finalement répondu ne pas avoir eu « l’opportunité d’analyser la méthodologie derrière cette étude pour valider la justesse de ces affirmations ». La société ajoute : « De par sa conception, notre détection du mot d’éveil et notre reconnaissance vocale s’améliorent chaque jour – nous optimisons les performances au fur et à mesure que les clients utilisent leurs appareils ».