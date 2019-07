Alexa : Amazon confirme conserver des données même après suppression des enregistrements

Par défaut, le géant du Net garde sans limite de durée l'ensemble des fichiers audio et des retranscriptions associées à vos demandes (c'est également le cas avec Google Assistant). Sur cette page, il est possible de supprimer des enregistrements individuellement ou de manière plus globale.

Mais cette suppression ne concerne pas forcément l'ensemble des traces laissés : « Nous supprimons déjà ces retranscriptions de tous les systèmes de stockage principaux d’Alexa et nous nous efforçons de faire en sorte qu'elles ne restent pas dans un autre système de stockage d’Alexa ». Bref, la suppression n'est pas forcément totale, comme le rapporte The Verge en se basant sur une réponse d'Amazon à un sénateur.

Ce n'est pas tout : « Nous ne stockons pas la version audio de la réponse d’Alexa. Nous pouvons toujours conserver d’autres interactions d'Alexa avec les clients, y compris des actions menées par Alexa en réponse à une demande ».

Pour se justifier, Amazon explique que les clients demandant à Alexa de rappeler un anniversaire ou un autre événement ne souhaiteraient pas qu'effacer le fichier audio supprime les actions associées. Il serait en fait préférable que l'assistant prévienne l'utilisateur et lui laisse le choix.

Vous en voulez encore ? Les interactions effectuées avec une skill peuvent être mises de côté par les développeurs.