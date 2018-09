AirPower, adaptateur jack, charge rapide, NFC : les déceptions de la conférence d'Apple

Hier, la société dévoilait ses iPhone Xr, Xs (Max) et une Watch Series 4. Mais nombreux étaient ceux à attendre des annonces sur certains points. Autant dire qu'ils ont été déçus de la prestation de Tim Cook et son équipe.

L'absence totale de mention d'AirPower pendant la conférence est sans doute le sujet qui a concentré le plus de reproches. Annoncée l'année dernière et attendue pour 2018, cette solution de charge sans fil unifiée ne semble même plus exister pour Apple.

Il n'en est plus question sur le site et les équipes présentes à la conférence auraient de leur côté refusé de faire le moindre commentaire. Dommage, alors que la charge sans fil des iPhone Xs (Max) est annoncée comme plus rapide (sans plus de détails) grâce à son panneau arrière retravaillé.

Le contenu du bundle des nouveaux appareils est également moqué. Malgré leur prix, l'adaptateur Lightning/jack n'est plus inclus. Quant à l'adaptateur secteur, il reste désespérement de 5 W, bien loin de la charge rapide. Son câble n'évolue pas non plus : pas d'USB Type-C.

Outre l'abandon de tous les modèles avec connecteur jack, le NFC n'a fait l'objet d'aucune annonce. On reste ainsi sur un simple mode lecteur, limitant les possibilités, notamment en matière de sécurité. Wccftech note cependant que l'appareil peut réagir à un tag NFC sans besoin d'une application spécifique ouverte.

Enfin, on regrettera qu'Apple n'ait pas basculé ses dalles OLED sur du 120 Hz pour les iPhone Xs. Malgré leur tarif élevé, ils ne récupèrent pas cette fréquence, pourtant disponible depuis un moment sur les iPad Pro.