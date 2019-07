Agent Smith, un malware Android présent sur 25 millions d’appareils

Nintendo a présenté hier soir sa Switch Lite, une version entièrement mobile de la console. Elle sera lancée le 20 septembre pour un tarif public conseillé de 199 dollars, en trois coloris : jaune, turquoise et gris.

Le modèle Lite est bâti autour d’un écran 5,5 pouces (6,2 sur le modèle classique) gardant la même définition de 720p. Il est plus léger (mais on ne sait pas de combien), se veut plus solide via l’intégration des Joy-Con et embarque une vraie croix directionnelle. L’autonomie est annoncée comme légèrement meilleure (là encore, les détails manquent).

À ce prix, on se doute qu’il y a quelques contreparties. Il ne faudra donc pas compter sur la connexion à la télé, les contrôleurs détachables et les contrôles infrarouges. La luminosité de l’écran ne peut en outre être ajustée que manuellement.

Le constructeur avertit qu’il faudra vérifier à l’arrière des boites de jeux si le symbole « jouable en version portable » est bien présent. Un avertissement sera ajouté à la boutique en ligne en cas d’achat d’un titre incompatible. Si un jeu réclame les contrôleurs de mouvement, il faudra donc les acheter séparément.

Dans sa vidéo de présentation, Nintendo affirme cependant que la grande majorité des jeux sont jouables en l’état sur le modèle Lite. Seuls des titres comme 1-2 Switch réclameront du matériel supplémentaire.

Par ailleurs, la console intègre les mêmes Wi-Fi, Bluetooth, puce NFC et contrôles gyroscopiques que sa grande sœur. La compatibilité avec les accessoires est également identique : Joy-Con, Switch Pro et Poké Ball Plus.

Notez enfin que la date du 20 septembre n’est pas un hasard : la Switch Lite sortira en même temps que la nouvelle version de Link’s Awakening. Une variante Pokémon de la console arrivera le 8 novembre. Le tarif en euros n'est pas connu.