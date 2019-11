Adobe présente sa feuille de route pour Photoshop sur iPad

La sortie de l’application était attendue, Adobe ayant préparé son arrivée en évoquant « un vrai Photoshop ». Dans la pratique, c’est un peu plus compliqué : de nombreuses fonctions manquent à l’appel, provoquant la déception d’une partie des utilisateurs.

Depuis, l’éditeur a cherché à rassurer, insistant sur un train continu de mises à jour et donc de nouvelles fonctions à prévoir. Pour concrétiser davantage le propos, il a publié hier une liste d’améliorations prévues pour l’année à venir.

Au cours des deux prochains mois, Photoshop améliorera ainsi la synchronisation des documents, pour de meilleures performances à l’ouverture et l’enregistrement. L’outil de sélection sera aligné sur celui du Photoshop classique pour recevoir les améliorations portées par Sensei, décrite dans notre résumé de la conférence Adobe Max.

Seront ajoutés l’année prochaine un nouvel outil pour simplifier les concours, des options pour les courbes et ajustements, une plus grande sensibilité pour les brosses, une optimisation de la rotation de la zone de travail pour le tactile et la capacité de communiquer avec Lightroom.