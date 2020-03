Adobe corrige 41 failles (dont 29 critiques) dans Acrobat, Reader, Photoshop, Bridge, ColdFusion…

L’éditeur avait prévenu ses utilisateurs la semaine dernière qu’une mise à jour de sécurité était en route pour Acrobat et Reader, mais ce sont finalement six produits de la société qui ont droit à des correctifs, comme le rapporte The Hacker News.

13 failles (9 critiques permettant l'exécution de code arbitraire) étaient présentes dans Adobe Acrobat et Reader, 22 (16 critiques) dans Photoshop, deux critiques dans Cold Fusion et deux autres dans Bridge. Enfin une importante dans Adobe Experience Manager et une autre dans Genuine Integrity Service.

Comme toujours, il est recommandé d’installer les mises à jour dès que possible.