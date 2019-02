Adiantum : Google dit avoir une solution pour le chiffrement des appareils Android d'entrée de gamme

Il y a un peu plus de deux semaines, le réseau social confirmait travailler sur une application spécialisée dans les mèmes : LOL (oui, c'est son nom). Un projet confidentiel avec seulement une centaine de participants.

Recode annonce déjà que cet essai est abandonné, mais l'équipe en charge du projet ne va pas disparaître pour autant. Elle va changer de cible « afin de s'aligner sur les principales priorités de l'entreprise », qui passent notamment par Messenger Kids.

Facebook fait face à un épineux problème : le réseau social ne parvient pas vraiment à intéresser les plus jeunes. Régulièrement, il met en place de nouvelles stratégies et fonctionnalités pour tenter de les attirer et va même jusqu'à payer 20 dollars pour espionner le smartphone de jeunes utilisateurs de 13 à 25 ans. Un programme arrêté depuis qu'il a été dévoilé par TechCrunch.