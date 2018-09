Addiction aux réseaux sociaux : Mahjoubi menace de légiférer

Invité hier sur RTL, le secrétaire d’État au Numérique a voulu alerter sur les dangers de la dépendance aux écrans, et plus particulièrement aux réseaux sociaux. « Ce que je souhaite, (...) c’est que chacun puisse décider, dans sa famille, comment il va faire. Et s’il y a besoin, pourquoi pas une loi » a lancé Mounir Mahjoubi.

L’ancien président du Conseil national du numérique a laissé entendre qu’il pourrait être question de prendre des mesures semblables à celles en vigueur afin de lutter contre l’addiction aux jeux d’argent : indication du temps passé par jour sur tel réseau social, éventuel avertissement au bout d’un certain temps...

Le secrétaire d’État au Numérique a surtout invité les Français à participer à ce débat au travers des « États généraux des nouvelles régulations numériques », qui devraient durer jusqu’à la fin de l’année.