Activision Blizzard dépasse ses attentes au premier trimestre

L’éditeur de jeux vidéo réalise un chiffre d’affaires en baisse sur le premier trimestre avec 1,788 milliards de dollars (contre 1,825 milliard en 2019), mais supérieur à ses estimations de février qui tablaient sur 1,640 milliard de dollars, notamment grâce à une bonne performance de Call of Duty.

La marge d'exploitation se porte dans tous les cas très bien : elle est de 40 %. Comme c’est le cas depuis des années, les ventes numériques grandissent trimestre après trimestre. Elles représentent 1,36 milliard de dollars sur les trois premiers mois, dont 956 millions pour des achats in-game.

Activision Blizzard revendique au passage un total de 407 millions de joueurs actifs par mois, mais avec une forte disparité : 32 millions pour Blizzard, 102 millions pour Activision et 273 millions pour King.

Pour le second trimestre, des revenus de 1,690 milliards de dollars sont attendus, contre 6,8 milliards sur l’année complète. Enfin, la société précise que ses employés sont tous passés au télétravail et qu’elle a pris « en charge tous les coûts des tests et des traitements pour les employés concernés et leurs familles ».