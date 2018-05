Accident mortel Uber : la voiture aurait détecté mais ignoré le piéton, la société engage un ancien du NTSB

L'éditeur de jeux vidéo a présenté ses résultats pour le quatrième trimestre 2018 (premier trimestre calendaire). Le chiffre d'affaires progresse de 3,3 % à 1,58 milliard de dollars, pour 607 millions de dollars de bénéfices.

Sur l'an passé, les ventes de produits et de services dématérialisés ont rapporté 3,5 milliards de dollars, soit 68 % de l'ensemble des ventes (+17 % sur un an). 2,2 milliards proviennent des services en ligne.

L'éditeur compte 90 millions de joueurs aux titres sportifs, dont 18 millions de joueurs aux compétitions en ligne sur FIFA 18 et Madden NFL 18, soit une progression de 75 % en un an.

L'éditeur entérine la logique de jeu-service, fournissant un suivi au long cours, comptant sur les abonnements, extensions et micro-transactions pour se financer. Quitte à abuser sur certains titres.

Les joueurs « veulent plus de profondeur dans leurs jeux favoris, et du contenu frais qui peut les accrocher toute l'année. Cela a rendu notre modèle bien plus stable et nous a permis de fournir un cash flow fiable et croissant à nos actionnaires » déclare le directeur financier,Blake Jorgensen.

Le groupe a racheté pour 601 millions de dollars d'actions sur l'année écoulée, et compte en reprendre pour 2,4 milliards par la suite.