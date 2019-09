Accident d'une Tesla : le NTSB pointe du doigt une mauvaise utilisation de l'autopilot

Comme presque chaque mois, Microsoft a publié hier la liste des dernières améliorations portées dans OneDrive, même si – c’est souvent le cas – la plupart concernent le monde de l’entreprise.

À commencer par la capacité de commenter sur n’importe quel type de fichiers, et non plus ceux issus uniquement d’Office. Dans le cadre d’Office 365 en entreprise, les commentaires pourront accompagner par exemple des fichiers CAD ou PDF au cours d’un processus d’évaluation.

En cours de déploiement, et selon les services activés dans l’entreprise, un classement « Populaire autour de moi » fait son apparition. Elle se trouve dans la section « Partagé avec moi » et affiche les fichiers recommandés, le Graph se servant des activités entre utilisateurs pour chercher à noter la pertinence des informations. La fonction ne change rien aux permissions, les utilisateurs ne pouvant voir que ce à quoi ils ont droit.

Pour tous les utilisateurs, il est également – et enfin – possible de partager un document PowerPoint en pointant vers une diapositive particulière. Il ne sera donc plus nécessaire de préciser quelle page on souhaite que les utilisateurs contactés voient en priorité.

Le client OneDrive prend aussi en charge Windows Server 2019 avec les fichiers à la demande. Conséquence, les sessions Virtual Desktop supportent désormais ces derniers, permettent aux utilisateurs de ne plus synchroniser totalement les gros fichiers ou les dossiers contenant trop de fichiers. Ils ne seront qu’apparaître dans l’Explorateur et ne seront téléchargés qu’en cas de besoin.

Vous n’avez rien à faire pour obtenir une nouvelle version du client OneDrive. Les mises à jour sont automatiques. Même chose pour les services en ligne.