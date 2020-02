Accessibilité numérique : le gouvernement promet des efforts

Les chiffres de l’exécutif sont assez édifiants : « Seules 13% des démarches en ligne de l’Observatoire [de la qualité des démarches en ligne, ndlr] sont conformes aux normes d’accessibilité numérique. » Hier, lors de la conférence nationale du handicap, le gouvernement s’est ainsi donné pour objectif d’atteindre 80 % en 2022.

Une « task force » dédiée à l’accessibilité numérique sera pour cela mise en place au sein de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), un peu comme l’avait récemment préconisé le Conseil national du numérique.

L’exécutif promet également qu’une circulaire sera « diffusée à l’ensemble des administrations » pour leur rappeler leurs obligations : « Elle veillera notamment à la mise en accessibilité des démarches administratives et des 10 sites Internet publics de l’État les plus utilisés. Elle prévoira également la nécessité d’inscrire les compétences d’accessibilité numérique sur toutes les fiches de poste des métiers du numérique et de la communication, ainsi que la nécessité de recruter des personnes formées et sensibilisées à cette problématique. »

Les retours des usagers devraient également être mieux pris en compte, puisque « dès le printemps 2020 », ils seront « invités à signaler les problèmes sur les services publics en ligne grâce à la plateforme VoxUsagers ».