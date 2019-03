À vendre, l'éditeur coréen Nexon attire des offres d'Amazon, EA et d'autres

Depuis plusieurs années, le fabricant affirmait qu'il proposerait une version d'entrée de gamme à ce tarif. Elle est désormais disponible aux États-Unis. Le tarif de 35 000 dollars ne tient pas compte des éventuelles taxes fédérales ou locales, comme l'explique Ars Technica.

Pour ce prix, l'autonomie de la Model 3 Standard Range est grandement réduite : 354 km seulement, contre 523 km pour la version Long Range à 43 000 dollars.

Elle passe de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes avec une vitesse de pointe de 209 km/h. Contre une rallonge de 2 000 dollars, une version Plus offre 32 km supplémentaires d'autonomie et une accélération légèrement plus rapide.

Dans l'habitacle aussi les changements sont nombreux avec un intérieur en tissu, un système audio revu à la baisse, des sièges et volant ajustables manuellement. L'Autopilot (accélérer et freiner dans sa voie de circulation) est à 3 000 dollars si vous le commandez en même temps, contre 4 000 dollars ensuite.

L'option de « Conduite entièrement autonome » est de retour pour 5 000 ou 7 000 dollars. Cette option permet à la voiture de prendre des bretelles d'autoroute, de se garer toute seule et de venir vous chercher dans un parking.

Dans le même temps, Tesla annonce un changement de cap important : ses voitures ne seront plus vendues qu'en ligne. Conséquences directes : des suppressions de postes et la fermeture de nombreuses boutiques physiques au cours des prochains mois. Certaines seront transformées en centre d'information.

« Il n'y a pas d'autre moyen pour nous de réaliser les économies nécessaires à la production de cette voiture, tout en restant rentable », affirme Elon Musk. Le patron en profite pour annoncer que, contrairement à ce qui était prévu, Tesla ne serait pas rentable au premier trimestre, à cause du lancement de la Model 3.

L'action du fabricant est pour le moment en baisse de 3 % à la bourse (séance d'après clôture).