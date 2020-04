À la demande d’enseignants, Netflix met sur YouTube une dizaine de documentaires

La plateforme rappelle qu’elle « autorise les enseignants à diffuser ses documentaires en classe », sous certaines conditions.

« Ceci n'étant pas possible lorsque les écoles sont fermées, nous avons sélectionné, à leur demande, un certain nombre de documentaires et de séries que nous mettons à leur disposition sur la chaîne Netflix États-Unis de YouTube ».

Les contenus (la liste et leurs descriptifs se trouvent par là) sont en anglais, mais des sous-titres dans une dizaine de langues sont (ou seront très prochainement) disponibles.