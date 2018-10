À l'université de Cambridge, un robot capable d'éplucher une salade

La semaine dernière se tenait la Minecon Earth 2018. Mojang y a étalé les nouveautés à venir pour Minecraft, ainsi qu’un nouveau, réutilisant le moteur de ce dernier : Minecraft Dungeons.

Dungeons se veut une ode aux « dungeons crawlers », qui consistaient à arpenter de longs labyrinthes truffés de monstres pour en ramener moult richesses.

On ne sait pas encore grand-chose de ce jeu d’aventure, encore moins sa date de sortie. Tout juste apprend-on qu’il est réalisé depuis un moment par une petite équipe en Suède. On connaît au moins le principe : jouer seul ou en équipe (4 maximum ?) pour libérer les villageois et tuer l’Arch-Illager.

Une vidéo a été mise en ligne pour illustrer le concept, que l’on comprend très vite. Il s’agira manifestement d’un jeu à part. Les plus attentifs auront remarqué les shaders que Mojang avait annoncés pour Minecraft, via le pack Super Duper Graphics, toujours indisponible.

On a également appris que la prochaine mise à jour de Minecraft (le jeu original cette fois) se nommera « Village and pillage ». De nombreux nouveaux villageois feront leur apparition, leur apparence s’adaptant au biome.

Certains seront équipés d’une nouvelle arme : l’arbalète. Les joueurs pourront également la fabriquer. De nouveaux enchantements feront leur apparition, comme recharge rapide ou tirs multiples.

Ces armes seront utiles pour défendre les villages, attaqués par des pilleurs et leurs bêtes. Le type de récompense qui pourrait échoir aux joueurs est encore inconnu. Nous ne savons pas non plus si les villages seront plus simples à trouver, car ils restent des structures rares dans le jeu.

La prochaine version contiendra plusieurs autres nouveautés. Le bambou fera ainsi son apparition comme matériau de construction. Il sera principalement utilisé pour un « craft » que les joueurs réclamaient depuis des années : les échafaudages. On pourra trouver des pandas dans les forêts de bambous, mais on ne sait pas s’ils seront agressifs.

Les développeurs auront bientôt – et enfin – accès à l’API Scripting, promise de longue date. Elle permettra d’inclure des scripts dans les packs de ressources afin de faire survenir plus facilement des évènements.

Enfin, Mojang avait mis aux voix un choix de biome pour rénovation. La taïga a gagné, elle sera donc retravaillée en priorité, avec de nouveaux éléments de décors et des animaux. La savane et le désert viendront ensuite.