À l’Assemblée, des mesures votées contre le démarchage téléphonique

Le 9 novembre, la société a « détecté et interrompu une activité non autorisée sur son réseau ». Les attaquants ont essayé d'extraire des informations des comptes clients : noms, emails et mots de passe hachés. Les informations bancaires n'étaient pas ciblées et cette attaque n'a eu aucun impact sur la disponibilité des services.

« S’il est possible que certaines informations aient été supprimées, nos enquêtes n’ont révélé aucune preuve concluante de leur extraction », ajoute la société. Par mesure de précaution, Dell a mis en place une procédure obligatoire de changement des mots de passe.

Comme toujours, les mêmes règles de bases s'appliquent : si vous avez utilisé le même mot de passe sur plusieurs services, il est aussi recommandé d'en changer (et d'arrêter cette pratique dangereuse).