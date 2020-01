À l’aéroport de Lyon, 2 000 places de parking accessibles aux robots-voituriers de Stanley Robotics

Cette initiative avait été lancée en mars 2019, dans la limite de 500 places. L’expérimentation semble satisfaisante puisque, dès cet été, elles vont passer à 2 000.

Ce parking extérieur longue durée « sera alors opéré par 7 robots autonomes fonctionnant en simultané et 28 boxes permettront d’accueillir et de restituer les véhicules ». Jusqu’à présent il était question de 4 robots et 12 box. Pour quatre fois plus de place, il y a donc quatre fois plus de box, mais seulement deux fois plus de robots.

Depuis le lancement, 8 000 personnes ont utilisé ce service, avec une moyenne qui « augmente en permanence et se situe actuellement à environ 750 par mois ». 95 % des clients seraient satisfaits selon un sondage interne et les robots auraient parcouru 2 000 km.