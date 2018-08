À Berlin, des habitants de Kreuzberg ne veulent pas du campus Google

Selon des sources de Bloomberg, généralement bien informées sur le sujet, Apple devrait (enfin) renouveler son Mac mini avec une version pensée pour les professionnels. De nouvelles options pour le stockage et le CPU sont évoquées, avec une possible hausse des prix à la clé.

Un nouveau MacBook Air serait aussi dans les cartons, mais avec un tarif plus accessible cette fois-ci. L'écran de 13,3 pouces serait Retina (définition améliorée) et avec des bordures plus fines. Il faudra maintenant attendre les annonces officielles d'Apple pour avoir ou on confirmation.

D'après nos confrères d'Europe 1, Apple devrait tenir une conférence de presse le 12 septembre au Steve Jobs Theater à Cupertino. Il devrait être question de trois iPhone (deux avec écran OLED comme l'iPhone X) et d'une Apple Watch. Rien n'est précisé concernant les Mac(Book).