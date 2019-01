91,6 millions de PS4 vendues

Tout tient dans le titre, ou presque. Après une année terminée sur les chapeaux de roues, Sony a enfin franchi le cap des 90 millions de PS4 vendues, toutes variantes confondues, avec un grand total de 91,6 millions.

C'est 10 millions de plus que lors du dernier point d'étape en juillet 2018, et 18 millions de plus que fin 2017. Rien que sur la période allant du 19 novembre au 31 décembre 2018, ce sont 5,6 millions de machines qui ont trouvé preneur, aux côtés de 50,7 millions de jeux, dont 9 millions rien que pour Spider-Man.

La PS4 dépasse ainsi son ainée, la PlayStation 3 qui s'était écoulée à environ 84 millions d'exemplaires sur ses dix ans de carrière. Prochain objectif : la PlayStation 2, qui reste la référence avec ses 155 millions de machines vendues.