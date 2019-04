702 millions de dollars de pertes pour Tesla, qui devrait proposer une assurance dès le mois prochain

Byte, le « successeur » de Vine, est actuellement dans une phase de bêta privée, réservée aux amis et à la famille. Une pratique courante pour obtenir de premiers retours et s’attaquer aux problèmes les plus évidents.

Cette bêta a été annoncée par le développeur principal, Don Hofmann, lui-même créateur de l’ancien Vine, racheté pour rappel par Twitter et disparu depuis.

Selon lui, cette bêta ressemble « exactement » à l’ancienne bêta de Vine. En clair, la philosophie centrale sera la même. Le développeur espère sans doute réveiller l’appétit des anciens utilisateurs de Vine, attristés par la « mort » de leur application fétiche.

Mais Byte peut déjà se préparer : si Vine avait ouvert un nouveau marché, TikTok est depuis arrivée et est maintenant solidement ancrée. L’application chinoise a passé le milliard de téléchargements il y a deux mois et bénéficie notamment de ce que Facebook a perdu sur son service principal : l’attention des jeunes utilisateurs.