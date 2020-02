7-Eleven expérimente lui aussi un magasin sans caisse

Après Amazon (avec ses boutiques Go) ou encore Saturn, c’est au tour de 7-Eleven de se lancer dans l’aventure. Pour le moment, il ne s’agit que d’un test dans une boutique de 65 m² se trouvant à son siège social au Texas.

Le principe semble être le même que dans les supermarchés Go d’Amzon : « Un mélange exclusif d'algorithmes et de technologie prédictive permet au système du magasin de séparer les clients et leurs achats dans le magasin ».

7-Eleven ne donne aucune indication sur la suite de ce projet ni sur la durée prévue de ce test.