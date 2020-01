Chaque année, Unicode ajoute de nouvelles dizaines de petits dessins. Cette année, il y en a 62 de nouveaux dans Emoji13.0. Pêle-mêle on retrouve un ours polaire, un pickup, une théière, une piñata et toute une panoplie de nouveaux emojis transgenres.

Tous les détails se trouvent dans ce billet de blog d’Unicode et dans celui-ci de Google. Le géant du Net précise qu’il arriveront sur Android dans le courant de l’année, sans plus de précision.