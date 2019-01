4G/5G sur les 700 MHz : 10e phase de réaménagement pour la TNT

Après Ubisoft, c'est au tour de Deep Silver de bouder Steam au profit de l'Epic Games Store. L'éditeur a annoncé qu'il suspendait pendant un an la distribution de Metro Exodus sur la plateforme de Valve, afin de se diriger exclusivement vers celle d'Epic Games, qui propose une répartition des revenus plus favorable.

Valve a plutôt mal digéré la nouvelle, d'autant plus qu'elle survient seulement deux semaines avant le lancement du jeu, alors que de nombreuses précommandes ont déjà été validées sur Steam. Une situation que l'éditeur qualifie « d'injuste » envers ses clients.

Ces précommandes seront honorées, et les joueurs restés sur la plateforme de Valve pourront également acheter des DLC quand ils sortiront. Deep Silver précise que l'ensemble des DLC et correctifs seront disponibles sur les deux plateformes, et ce simultanément.

Si vous souhaitez absolument disposer d'une version Steam de Metro Exodus et que vous n'êtes pas passé par la case précommande, il faudra attendre la fin de l'accord d'exclusivité entre Epic Games et Deep Silver, le 14 février 2020.