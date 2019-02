5G : Nokia annonce des partenariats avec Korea Telecom et Vodafone

Mi-décembre, l'engin entrait pour la première fois dans l'espace avec une altitude de 82,7 km. En dessous de la ligne imaginaire de Kármán (100 km), mais au-dessus de la limite de 50 miles parfois utilisée par la NASA et l'US Air Force (dans les deux cas une définition arbitraire).

Il y a quelques jours, rebelote avec un vol à 90 km d'altitude et une vitesse de Mach 3,04 (contre Mach 2,9 auparavant), soit plus de trois fois la vitesse du son. À son bord, Dave Mackay et Michael Masucci (pilote et copilote), aux côtés de Beth Moses, instructrice en chef chez Virgin Galactic.

« Elle est la 571e personne à voler dans l'espace et la première femme à bord d'un vaisseau spatial commercial », affirme la société, avant d'ajouter : « C’était la première fois qu’un non-pilote volait à bord d’un vaisseau spatial commercial et la première fois qu’un membre d’équipage flottait en apesanteur, librement et sans contrainte».

La prochaine étape sera évidemment d'emmener de riches touristes dans l'espace.