5G : le Royaume-Uni viserait une présence nulle de Huawei d’ici 2023

Depuis plus d’un an, les États-Unis sont particulièrement virulents contre les équipementiers chinois (Huawei et ZTE en tête) qu’ils accusent d’être à la solde de Pékin et d’installer des portes dérobées pour le compte de leur gouvernement.

Face à ce risque de « sécurité nationale », Donald Trump avait signé un décret – récemment prolongé d’un an – plaçant les constructeurs chinois sur liste noire. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont adopté des règles strictes.

Le Royaume-Uni (autre membre des Five Eyes) avait par contre un avis plus réservé et le National Cyber ​​Security Center (NCSC) estimait que le risque lié à l'utilisation d'équipements Huawei pour la 5G était « gérable ».

Comme le rapportent le Guardian et le Telegraph, la situation serait sur le point de changer. Boris Johnson aurait cédé aux conservateurs opposés à la présence de Huawei.

Le Premier ministre préparerait désormais un plan pour éradiquer la présence de l’équipementier chinois au Royaume-Uni d’ici 2023.