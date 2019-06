5G : le plus gros opérateur mobile russe (MTS) signe avec Huawei

Depuis plusieurs mois, la chaîne de boutiques spécialisées dans les jeux vidéo ne va pas bien. Elle cherchait pendant un temps un repreneur, avant d'abandonner l'idée au début de l'année.

Le propriétaire de Micromania vient de publier son bilan pour le premier trimestre et il n'est pas bon : les revenus sont en baisse de 13,3 % avec 1,5 milliard de dollars. La vente de consoles chute de 35 %, celle des logiciels (dont les jeux) de 4,3 %, l'occasion diminue de 20 %, etc. Le bénéfice net est de 6,8 millions de dollars, contre 28,2 millions un an auparavant.

En bourse, la sanction a été immédiate : l'action a perdu près de 35 % après la publication du bilan. Elle avait pour rappel déjà perdu 30 % fin janvier. En l'espace de quelques mois, elle est ainsi passée de plus de 15 dollars à seulement 5. C'est son plus bas historique depuis 2003.