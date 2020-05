5G : Agnès Pannier-Runacher « pas totalement convaincue par les arguments » de Martin Bouygues

La tribune du PDG demandant le report des enchères de la 5G à fin 2020 ou début 2021 continue de faire parler d’elle. Après Sébastien Soriano qui s’étonne de n’avoir eu aucune demande de Bouygues, c’est au tour de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances de donner son point de vue.

« On va regarder ça de très près mais je ne suis pas totalement convaincue par les arguments qui sont déployés », explique Agnès Pannier-Runacher sur BFM Business. « Faisons attention à ne pas prendre du retard (sur la 5G) et à ne pas se retrouver dans la situation qu’on a déjà vécue plusieurs fois en France où on va être plus intelligents que tout le monde et à la fin on est plutôt en retard sur le reste de la compétition » ajoute-t-elle.