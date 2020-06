500 millions d’euros pour des start-up stratégiques en France : « Vous ne serez pas des proies »

L’annonce devrait être faite aujourd’hui, mais les Echos et le Figaro ont assisté à une réunion préparatoire dévoilant les grandes lignes. Ce plan vise à « protéger » les start-up jugées comme stratégiques de l’appétit vorace des géants américains et chinois. Ces derniers ont généralement engrangé de substantiels bénéfices sur les premiers mois de l’année, alors que les petites structures ont pu souffrir de la crise et des mesures de confinement.

« Vous ne serez pas des proies. Nous n'accepterons pas que les géants du numérique viennent faire leur shopping en France avec des start-up qui seraient en difficulté », a ainsi affirmé Bruno Le Maire . Un fonds de souveraineté de 500 millions d’euros sera ainsi mis en place (avec 150 millions disponibles cet été), avec comme objectif premier « de préserver la souveraineté nationale, via des prises de participations minoritaires dans des entreprises stratégiques », explique Le Figaro.

Les Echos précise de son côté que « ce nouveau plan de soutien à la French Tech de près de 1,2 milliard d'euros » est « en grande partie financé par le programme d'investissement d'avenir (PIA) ».

L’annonce prévue aujourd’hui sera l’occasion d’en apprendre davantage.