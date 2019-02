5 000 qubits et topologie Pegasus pour le prochain ordinateur quantique de D-Wave

Après des mois de tests en canal rapide, Microsoft a finalement diffusé une préversion dans le canal lent. Estampillée 18342.8, elle reprend la 18342 déjà sortie en rapide et lui ajoute quelques correctifs spécifiques.

Selon Dona Sarkar, qui dirige le programme Windows Insider, c’est un problème de GSOD (Green Screen of Death) qui avait empêché le canal lent d’être activé plus tôt.

Des testeurs ont en effet rencontré des plantages dans certains jeux (mais on ne sait pas lesquels) n’appréciant pas les mécanismes antitriche apparus durant le développement. Or, selon Microsoft, une bonne partie des testeurs du canal lent sont des joueurs intensifs.

Conséquence, les machines avec les jeux concernés ne pourront pas être mises à jour vers le canal lent tant que les éditeurs n’auront pas fourni des correctifs adaptés. Idem pour les Windows configurés en chinois simplifié.

Pour les autres, l’installation sera un tsunami de nouveautés : nouveau thème clair, panneau emojis contenant symboles et kaomojis, nombreuses retouches d’interfaces, séparation de la recherche et Cortana, désinstallation possible de presque toutes les applications intégrées, Windows Sandbox, applications Win32 en réalité mixte, etc.

Cette première build en canal lent aura été longtemps attendue. C’est la première fois que Microsoft tarde autant, ce qui faisait craindre à certains que le canal soit mis de côté.

De quoi réactiver de mauvais souvenirs, l’October 2018 Update ayant fait l’impasse sur le dernier canal (Realease Preview) pour une publication anticipée, avec les soucis de fiabilité que l’on sait.

L’éditeur sait nécessairement qu’il est attendu au tournant, et cette première build du canal lent arrive bien tard, quelques semaines avant la finalisation. La branche 19H1 va en effet accoucher de la version 1903 (mars 2019), qui devrait ensuite être diffusée lors du Patch Tuesday d’avril.

Il reste en outre certains problèmes connus dans cette préversion. La Windows Sandbox peut planter, les cartes son X-Fi de Creative ne fonctionnent pas correctement, l’éclairage nocturne a toujours des soucis et des lecteurs de cartes Realtek SD sont mal reconnus.