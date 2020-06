4G : durant le confinement, les opérateurs ont mis en service entre 153 et 230 sites

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en ligne son observatoire du mois de juin. Elle commence par préciser que, « en métropole, les accords délivrés en mai correspondent à des demandes reçues de la fin du mois de mars à la fin du mois d’avril, soit sur une période intégralement impactée par le confinement ».

Le gros des autorisations concernait la bande des 700 MHz (+1,8 %), puis celle des 800 MHz (+0,7 %). Sur les mises en service de sites, Free Mobile arrive en tête avec 230 de plus, tandis que les trois autres se tiennent dans un mouchoir de poche : 155 pour Bouygues Telecom, 154 pour Orange et 153 pour SFR. Le détail par fréquence et opérateur se trouve par ici.

Les tests sur la prochaine génération de réseau continuent : « 2 nouvelles stations 5G expérimentales ont par ailleurs été autorisées par l’ANFR en mai dans la bande 3,5 GHz, pour un total de 490 stations autorisées en France ».

Enfin, « durant l’état d’urgence sanitaire, les opérateurs mobiles peuvent recourir à une procédure simplifiée pour des sites qui permettent d’assurer une continuité de service. Au 1er juin, 59 déclarations de décisions dérogatoires au total ont été adressées à l’Agence nationale des fréquences : 58 par SFR et 1 par Bouygues Télécom. Toutes ont eu pour objet d’activer de nouvelles bandes de fréquences 4G ou 3G sur des sites existants ».