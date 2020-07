4G : 52 895 sites autorisés par l’ANFR, Free et Orange en tête des mises en service en juin

Comme chaque début de mois, l’Agence nationale des fréquences publie un état des lieux du déploiement de la 4G, en se basant sur des données remontées par les opérateurs. Voici sans plus attendre le nombre d’antennes (toutes fréquences confondues) et de sites en service en plus par rapport au mois précédent :

Orange : 1 343 antennes pour 310 sites

SFR : 646 antennes pour 344 sites

Bouygues Telecom : 471 antennes 257 sites

Free Mobile : 1 111 antennes pour 579 sites

L’Agence ajoute que « 477 sites expérimentaux 5G sont autorisés (65 pour Bouygues Télécom, 349 pour Orange, 54 pour SFR et 9 pour Free Mobile ». Free est donc largement en dernière position et c’est de plus le seul à concentrer ses tests sur Paris.

L’observatoire en date du 1er juillet se trouve par ici.