4 mois de prison pour provocation à la haine et injures publiques raciales sur Twitter

Pas le temps de s’ennuyer décidément au pays d’iOS depuis la sortie de la version 13, la troisième révision étant déjà sur les rails, en deux mois et demi seulement.

Disponible uniquement aux développeurs pour l’instant, elle apporte quelques changements bienvenus, comme la possibilité de masquer les autocollants Memojis dans le clavier virtuel, ou encore la limitation optionnelle dans Temps d’écran de la durée allouée à Téléphone, FaceTime et Messages pour tout ou partie des contacts.

On attend cependant qu’Apple réagisse sur un problème dont les utilisateurs se plaignent beaucoup depuis iOS 13.2 : un changement dans la gestion de la mémoire provoquant des soucis réguliers avec les applications. Le symptôme le plus commun est la perte de l’état sauvegardé au passage en arrière-plan.

En revenant à l’application, elle se recharge comme si elle était lancée pour la première fois, nécessitant plus de temps et des manipulations supplémentaires. Sur YouTube par exemple, mettre en pause une vidéo puis y revenir plus tard renverra vers l’écran d’accueil de l’application. Idem avec Safari quand un formulaire était ouvert, les données étant perdues.

Les premiers retours ne sont pour l’instant guère optimistes. Sur Twitter, Aaron Zollo indiquait dans un premier temps qu’ouvrir 32 applications sur un iPhone 11 Pro Max et y revenir n’avait engendré aucun rechargement. Malheureusement, le même test quelques minutes plus tard a finalement provoqué le rechargement d’une partie des applications.

On se demande si ce changement ne serait pas à l’origine des très forts ralentissements visibles dans Twitter depuis iOS 13.2, au point de figer l’application pendant de longues secondes. Une nouvelle version de Twitter est disponible depuis cette nuit, il faudra donc vérifier si le problème n’a pas été réglé de ce côté.

La bêta d'iOS 13.3 devrait être prochainement disponible à tous via le programme de test public