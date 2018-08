3D Xpoint : seconde génération en 2019, divorce entre Intel et Micro

Mi-juillet, Apple dévoilait de nouveaux MacBook Pro de 13 et 15 pouces. Dans la foulée, nos confrères d'iFixit se sont lancés dans le démontage du premier.

Sans grande surprise, l'ordinateur en lui-même n'obtient que la note de 1 sur 10 pour sa réparabilité, notamment car le processeur, la mémoire vive et le stockage sont soudés à la carte mère.

Ils se sont également penchés sur les touches du nouveau clavier, et plus particulièrement sur la membrane au silicone censé réduire le bruit de frappe et augmenter la protection contre les poussières.