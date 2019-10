344 000 clients pour Orange Bank

La grande valse des mises à jour continue chez Apple. Après iOS et iPadOS 13.2, les Mac reçoivent leur première révision correctrice pour Catalina (voir notre dossier).

Les ajouts et corrections sont donc nombreux, mais dans la lignée de ce qui a déjà été ajouté sur les appareils mobiles. On retrouve ainsi les 70 nouveaux emojis, la prise en charge des AirPods Pro, le support des caméras connectées Secure Video et des routeurs HomeKit, l’ajout des réglages de confidentialité pour Siri, etc.

Catalina règle évidemment des problèmes, notamment dans les trois applications apparues dans Catalina : Musique, Podcasts et TV. Photos voit certaines fonctions restaurées également, notamment la possibilité de voir les noms de fichiers dans la présentation « Toutes les photos » et celle de filtrer par favoris, photos, vidéos, modifications et mots-clés dans la présentation Jours.

Que les utilisateurs concernés se préparent cependant, car la mise à jour est imposante : presque 5 Go. Selon la connexion, l’opération sera déjà longue. L’installation prendra également beaucoup de temps sur un disque dur classique ou même FusionDrive.

Parallèlement sort watchOS 6.1, avec là encore les apports mentionnés précédemment : les emojis, les AirPods Pro, etc. Mais outre des corrections et améliorations générales, cette version 6.1 apporte surtout la prise en charge des Series 1 et 2. Apple avait promis qu’elles seraient concernées, mais qu’il faudrait attendre un peu plus tard en automne. Dont acte.

Comme d’habitude, l’installation de la nouvelle version passe par l’application compagnon sur iPhone. On espère d’ailleurs que l’indépendance renforcée de l’Apple Watch à chaque nouvelle version de watchOS finira par se manifester dans des mises à jour autonomes.

On espère cette fois qu’Apple a mieux travaillé sa copie, car les versions sorties jusqu’à présent pour l’ensemble des appareils ont provoqué bien des problèmes, donnant le sentiment que tous les systèmes ont été peu peaufinés. Dernier exemple en date, le retrait de la version 13.2 pour le HomePod, certains utilisateurs ayant vu leur enceinte « briquée ».