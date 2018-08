244 millions de comptes actifs et 139,4 milliards de dollars de transactions chez PayPal

La somme provient à la fois d'anciens et de nouveaux investisseurs. Kingdom Holding Company et Rotana, Access Industries, Orange et LBO France sont de la partie, clame le service dans un communiqué du 2 août.

Il déclare être désormais valorisé un milliard d'euros et obtient l'exclusivité de la distribution du label Rotana en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il a été créé par le prince saoudien Al Walid Ben Talal, via sa filiale Kingdom Holding Company. Rotana revendique 13 000 titres et 2 000 vidéos, pour « 80% des plus grandes stars de la région ».

L'opération devrait être bouclée à la fin août.