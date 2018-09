24 ans après sa sortie, Doom 2 livre son dernier secret

La société, créée en septembre 1998 par Larry Page et Sergueï Brin, est aujourd'hui un géant du Net avec des tentacules dans tous les domaines ou presque. Depuis 2015, le moteur de recherche est une filiale d'Alphabet.

Si le mois et l'année de création ne font pas débat, ce n'est pas le cas du jour. Au cours des deux dernières décennies, l'entreprise a parfois fêté son anniversaire le 4 septembre, parfois le 27 septembre.

Pour son 20e anniversaire, le 4 septembre a été choisi si l'on en croit le billet de blog officiel. Mais, Emily Wook (de chez Google) y reconnaît que « la date exacte de la création de notre société est à débattre, même pour ceux d’entre nous qui sont en charge de fournir des réponses ».

« Google Inc. a été créée en tant que société le 4 septembre, mais depuis plus de dix ans, nous célébrons notre anniversaire le 27 septembre, avec un Doodle annuel bien sûr » ajoute-t-elle, sans en donner les raisons. La liste et la date des Doodle anniversaire sont disponibles ici.

La société a bien grandi en 20 ans et dépasse largement le cadre d'un simple moteur de recherche avec « sept produits utilisés par plus d'un milliard de personnes chaque mois » et une présence dans 60 pays. La société est désormais valorisée 838 milliards de dollars.