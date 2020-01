21 films du Studio Ghibli seront diffusés sur Netflix

C'est un accord presque mondial qui vient d'être officialisé, à travers le distributeur Wild Bunch International. Ainsi, il concerne tous les pays où la plateforme de SVOD est présente, hors Canada, États-Unis et Japon.

Dès le 1er février, Le Château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki la petite sorcière (1989), Souvenirs goutte à goutte (1991), Porco Rosso (1992), Je peux entendre l’océan (1993), Les Contes de Terremer (2006) seront disponibles. Deux autres vagues suivront : le 1er mars et le 1er avril. La liste complète est disponible par ici.

« Pour la toute première fois, ce catalogue étoffé de films du Studio Ghibli sera sous-titré en 28 langues et doublé dans près de 20 langues » précise Netflix. On note que La Tortue Rouge, pourtant co-produit par le Studio Ghibli et Wild Bunch, ne fait pas parti de la liste des films devant être diffusé. Il est pour rappel sorti en salles en juin 2016.