2020-2021 : 5 jeux « AAA » en préparation chez Ubisoft, y compris pour les PlayStation 5 et Xbox Scarlett

Sur son année fiscale 2021 (qui aura lieu entre avril 2020 et mars 2021), l'éditeur compte sortir 5 jeux « AAA ». Nous savions déjà que Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch_Dogs Legion sortiront sur cette période, suite à un glissement de calendrier annoncé il y a quelques jours. Deux autres titres sont donc à venir.

Dans ce document, l'éditeur s'attend également à un « impact positif des consoles de nouvelles générations », avec les PlayStation 5 et Xbox Scarlett. Les cinq jeux devraient donc être proposés à la fois sur ces dernières et sur les PlayStation 4 et Xbox One.

L'année fiscale suivante, trois ou quatre jeux « AAA » seront proposés.