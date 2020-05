C’est en tout cas ce que rapporte VideoGamesChronicle en s’appuyant sur des publications Resetera et Reddit. Dans les données publiées sur 4Chan on retrouverait notamment du code source des consoles Nintendo 64, GameCube et Wii.

Selon nos confrères, ces informations permettraient de construire des clones des consoles de Nintendo, capables de se comporter exactement comme les originales. L'entreprise n’a pour le moment pas fait de commentaire.