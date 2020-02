146,9 millions d’enceintes connectées en 2019, un marché largement dominé par Amazon et Google

Au quatrième trimestre, le nombre d’enceintes connectées expédiées par les fabricants a grimpé de 44 % par rapport à fin 2018. Amazon est toujours en tête avec 28,3 % de parts de marché, suivi par Google avec 24,9 %, comme le rapporte TechCrunch en se basant sur un rapport de Strategy Analytics.

Les deux fabricants sont par contre en baisse avec respectivement 7 et 5 points de moins. Ce n’est pas Apple – en 6e position – qui les récupère puisque la société ne grimpe que de 0,6 point pour arriver à 4,7 %.

Les grands gagnants sont Baidu, Alibaba et Xiaomi, respectivement 3e, 4e et 5e. Ces trois fabricants sont entre 8 et 10 % de parts de marché global, avec une présence bien plus forte en Asie. En Europe et aux États-Unis, Amazon et Google représentent plus de 75 % de parts de marché.