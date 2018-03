Onze parcs Disney débarquent sur Google Maps

Dans la guerre pour les contenus exclusifs, le géant de la vente en ligne vient de signer un nouveau programme créé par Raphael Bob-Waksberg et Kate Purdy.

Le premier est le créateur et showrunner de la série déjantée, et à succès, de Netflix : BoJack Horseman. La seconde y est scénariste. Ils seront d'ailleurs là aussi accompagné de Steven A. Cohen et Noel Bright, producteurs du show.

Undone sera composée d'épisodes de trente minutes. « Elle explorera la nature élastique de la réalité à travers son personnage principal Alma (Rosa Salazar). Après avoir eu un accident presque mortel, elle découvre qu'elle a une nouvelle relation au temps et utilise cette capacité pour en savoir plus la mort de son père » précise Amazon.

La série sera diffusée sur Amazon Prime Video dans près de 200 pays dès 2019.