1 km autour de chez vous : méfiez-vous des sites proposant d'afficher un cercle sur une carte

Avec le renforcement des cercles de confinement, certains ont dû revoir leurs cours de géométrie, avec les notions d'aires et de périmètres. Les sorties libres doivent en effet se faire désormais dans la limite de 1 km autour de votre domicile.

La limite n'est pas forcément simple à visualiser. Le smartphone peut aider, tout comme une simple carte et un compas, des services en ligne comme Géoportail, Maps ou Plans, etc.

Mais certains proposent de visualiser cette limite en remplissant un simple formulaire en ligne. On a même vu plusieurs comptes Twitter officiels les recommander, comme la Police nationale du Bas-Rhin.

La plupart de ces tweets ont été retirés depuis, et pour cause : cela revient à donner l'adresse de votre domicile à un tiers, sans garantie sur ses intentions. Il pourrait ainsi très bien recouper cette information avec d'autres données numériques.

La règle est donc toujours la même : ne fournissez pas d'informations personnelles dans un formulaire diffusé par un site maintenu par une personne non identifiée. Et le plus possible, restez chez vous pendant le confinement.