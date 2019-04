Yota, le fabricant du YotaPhone avec deux écrans, est en faillite

La société continue de grimper avec 787 millions de dollars de chiffre d'affaires, contre 665 millions un an auparavant (mais 909 millions au quatrième trimestre 2018). La publicité est évidemment le principal contributeur avec 679 millions de dollars.

Les bénéfices suivent la même tendance avec 191 millions de dollars, contre 61 millions au premier trimestre 2018. Pour Jack Dorsey, « financièrement, c'est le meilleur trimestre de l'histoire de la société ».

Le patron de Twitter peut aussi se réjouir d'avoir gagné 9 millions d'utilisateurs mensuels en trois mois, pour atteindre 330 millions. C'est par contre toujours moins qu'au premier trimestre 2018 où il y en avait 336 millions.

Mais surtout, le nombre d'utilisateurs actifs par jour et monétisables grimpe à 134 millions, soit 8 millions de plus sur trois mois et 14 millions sur un an.

De bonnes nouvelles pour le marché, avec une action en hausse de près de 17 % suite à la publication des résultats, en passant de 34 à plus de 40 dollars. C'est toujours inférieur aux 45 dollars de l'été 2018 et aux plus de 50 dollars en 2015. L'action est depuis légèrement descendue à 38,7 dollars.